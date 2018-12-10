Новости

Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
Песков: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока 18:50
Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке" 18:50
Lada стала вторым в мире брендом по динамике продаж 18:41
Минпромторг сохранит адресную поддержку спроса на автомобили 18:38
Пашинян: Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой 18:36
Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети 18:36
Time назвал кандидатов на звание "Человек года" 18:34
Под Костромой из ревности сожгли два дома 18:32
Названа предварительная версия пожара на судне "Виктор Черномырдин" 18:23
Найдены останки предка человека возрастом 3,67 миллиона лет 18:10
Вагоны купе обновят вслед за плацкартом 18:09
В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ 18:05
Производители назвали долю фальсификата на рынке коньяка 18:02
В Москве прокуратура проверит бунт против онкобольных детей 17:55
Ульяновских чиновников пересадят на общественный транспорт 17:41
Новый глава МХАТа объяснил, почему назначил помощником Прилепина 17:25
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи 17:21
На дороге между Магнитогорском и Муромом пропала семья 17:15
На Дону пожарные ради правил безопасности сожгли автомобиль 17:11
Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Германии 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 17:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении. Она осталась без припасов на зиму.

Как сообщает "Телеканал 360" со ссылкой на кинодокументалиста из Красноярска Андрея Гришакова, женщина позвонила ему из тайги по спутниковому телефону. Сказать успела лишь несколько слов о том, что у нее кончается все, кончаются продукты. А потом связь оборвалась.

Фото: Евгений Собецкий/РГ
Как живет 73-летняя отшельница Агафья Лыкова

Телефон Агафье три года назад через своих алтайских друзей передали красноярские тележурналисты. Просили не звонить по пустякам. Однако отшельница без конца набирала тревожную линию МЧС, и спасатели просто были вынуждены от нее отключиться. Гришаков, поговорив с Лыковой, хотел связаться с врачом, который десятки лет наблюдал ее. По мнению красноярца, нужно снаряжать к отшельнице вертолет или принимать какие-то меры через Хакасский заповедник.

Как известно, Лыковой раньше регулярно помогал Аман Тулеев, в частности, отправлял ей с оказией на вертолете провизию и даже сельскохозяйственных животных. Но когда губернатор ушел в отставку, отшельница осталась без поддержки. Между тем, по мнению Андрея Гришакова, Агафье Лыковой, которую "приручили и приучили", необходимо помогать, ее нужно охранять.

Поскольку она - единственный представитель российского старообрядчества, знаток отечественного средневековья, которого уже никто не знает. Отшельница - оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые поселились в глухой сибирской тайге еще в 1937 году. Геологи обнаружили эту семью в Западных Саянах в 1978-м.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ
Песков назвал клеветой заявления о причастности РФ к протестам во Франции
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов
Украина засекретила приказ кораблям ВМС идти через Керченский пролив
Врачам и учителям запретят брать подарки