Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи

Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении. Она осталась без припасов на зиму.

Как сообщает "Телеканал 360" со ссылкой на кинодокументалиста из Красноярска Андрея Гришакова, женщина позвонила ему из тайги по спутниковому телефону. Сказать успела лишь несколько слов о том, что у нее кончается все, кончаются продукты. А потом связь оборвалась.

Телефон Агафье три года назад через своих алтайских друзей передали красноярские тележурналисты. Просили не звонить по пустякам. Однако отшельница без конца набирала тревожную линию МЧС, и спасатели просто были вынуждены от нее отключиться. Гришаков, поговорив с Лыковой, хотел связаться с врачом, который десятки лет наблюдал ее. По мнению красноярца, нужно снаряжать к отшельнице вертолет или принимать какие-то меры через Хакасский заповедник.

Как известно, Лыковой раньше регулярно помогал Аман Тулеев, в частности, отправлял ей с оказией на вертолете провизию и даже сельскохозяйственных животных. Но когда губернатор ушел в отставку, отшельница осталась без поддержки. Между тем, по мнению Андрея Гришакова, Агафье Лыковой, которую "приручили и приучили", необходимо помогать, ее нужно охранять.

Поскольку она - единственный представитель российского старообрядчества, знаток отечественного средневековья, которого уже никто не знает. Отшельница - оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые поселились в глухой сибирской тайге еще в 1937 году. Геологи обнаружили эту семью в Западных Саянах в 1978-м.