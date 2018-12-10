Зима только началась, а жители алтайских городов уже устали мерзнуть в плохо отапливаемых квартирах и домах. Нынешний отопительный сезон в Алтайском крае проходит сложно: в Камне-на-Оби введен режим ЧС из-за нехватки угля, в Змеиногорске не успели подготовить систему тепло- и водоснабжения к зиме, а в Барнауле из-за сильных морозов лопаются трубы. В таких условиях горожане ищут альтернативные источники отопления, порой весьма небезопасные.

Первыми начали мерзнуть жители города Змеиногорска. Как оказалось, городские власти пустили на самотек ситуацию с заменой магистрального водопровода. В августе заключили контракт с подрядчиком и успокоились. Спохватились только в конце октября, когда надо было подавать воду в систему отопления. Водопровод меняли аврально в конце ноября и повредили трубу, в результате двое суток без воды оставались жители более двух тысяч домов и еще 257 домов - без отопления. От разморозки системы отопления спасла только теплая погода. Глава региона Виктор Томенко назвал "вредительством" такой подход местных властей к жизнеобеспечению города.

Но на этом беды змеиногорцев не закончились. В начале декабря ураган повалил столбы линии электропередачи и не только оставил часть города без света, но и остановил водозабор, а значит, и подачу отопления. Более 600 человек вновь оказались без тепла в 38-градусный мороз.

- Основная проблема в том, что в этом году у нас наложилось сразу несколько причин, приведших к проблемам с отоплением, - рассказала "РГ" редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол. - Это и затянувшийся по вине подрядчика и городских властей ремонт водопровода, и недавно завершившееся строительство новой модульной котельной, и ЧП с линией электропередачи.

Кто виноват в срыве отопительного сезона в Змеиногорске, теперь устанавливают следователи. Следственное управление по Алтайскому краю возбудило уголовное дело в связи с халатностью городских властей и коммунальных служб.

Отопления не было больше суток. С обогревателями удалось поддерживать температуру в квартире на уровне 12 градусов

А в Камне-на-Оби решили не дожидаться вмешательства следственных органов и ввели муниципальный режим ЧС из-за нехватки угля. Как пояснил начальник ГО и ЧС Каменского района Сергей Умяров, это позволит привлечь из регионального бюджета дополнительные средства на приобретение топлива и создать необходимый запас угля. Из-за экономии топлива в морозы каменцы стали жаловаться на холод в квартирах, детских садах и школах.

А вот в Барнауле при стабильной работе теплостанций рвутся изношенные трубы. В минувшие выходные целый микрорайон - 55 многоквартирных домов, 240 частных, где проживают 12 тысяч человек, и девять социальных объектов - едва не замерз из-за аварии на теплотрассе.

- Отопления не было больше суток. С обогревателями удалось поддерживать температуру в квартире на уровне 12 градусов. Боялись, что разморозят систему отопления в доме, - говорит жительница одной из пострадавших хрущевок Ирина Басова.

В трех частных домах и административном здании батареи все-таки замерзли, так что энергетикам пришлось еще двое суток их размораживать. По словам представителя теплоснабжающей организации Екатерины Терешкиной, прорвавшийся участок теплосетей прослужил почти 50 лет при нормативном сроке эксплуатации 30 лет. Сегодня в Барнауле около 54 процентов теплосетей выработали свой ресурс, а в год меняют примерно пять процентов изношенных сетей.

Но барнаульцы мерзнут не только из-за аварий на магистральных сетях. Во многих старых домах холодно и без аварий.

- В нашей сталинке второй год плохо топят, - сетует жительница одного из домов в центре города Надежда Коноплева. - В некоторых угловых квартирах температура опустилась до 12-13 градусов. Обогреватели не спасают. Из-за неутепленной крыши в квартирах на последнем этаже промерзают потолки. Но управляющая компания ничего не предпринимает. На все наши обращения придумывают разные отговорки.

В прошлом году только после обращения в прокуратуру в этот дом начали подавать тепло в нормальном режиме. Проверка показала, что управляющая компания и тепловики заварили сопло на подаче тепла в дом, поэтому батареи и были едва теплые. В этом году ситуация повторилась.

На этот раз жители многоэтажки обратились не только в прокуратуру, но и в следственный комитет, поскольку предприимчивые соседи, чтобы не мерзнуть и не платить за дорогие обогреватели и электричество, придумали очень опасный способ отопления. Они снимают с газовой плиты горелку и поджигают газ открытым огнем. И полутораметровым газовым факелом отапливают квартиру. "Так мы все взлетим на воздух. Не замерзнем, так сгорим всем домом, а ведь у нас много стариков и инвалидов, которые не могут самостоятельно передвигаться", - ужасаются страшным перспективам жильцы сталинки.

После серии коммунальных ЧС в ноябре-декабре этого года в крае решили создать резервный фонд обогревателей и дизель-генераторов для поддержания комфортной температуры в домах во время нештатных ситуаций.

Комментарий

Сергей Тастан, руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ Алтайского края:

- Заявления от собственников в Барнауле приняты, за некачественно оказанную услугу им будет произведен перерасчет.

В Змеиногорске виноват нерадивый подрядчик, который не выполнил в срок ремонт водопровода.

Среди причин сложившейся ситуации в Алтайском крае - это изношенные тепловые сети и аварийный жилой фонд. Это прямая обязанность органов местной власти. В свою очередь УК и ТСЖ не выполняют своих прямых обязательств согласно договорам и Жилищному кодексу.