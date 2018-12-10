Ученые нашли способ следить за возмущениями в ионосфере Земли

Ученые Института солнечно-земной физики из Иркутска (ИСЗФ СО РАН) нашли новый способ наблюдения за состоянием ионосферы Земли, изменения в которой отражаются на работе радиотехники и электроники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

В новом алгоритме задействованы данные навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Подобным методом, привлекая данные спутников, действовали и ранее, но он имел ряд существенных недостатков.

Иркутские ученые предложили новый, более точный вариант - использование индекса WTEC (индекс волновой активности полного электронного содержания). С его помощью можно детально исследовать ионосферные возмущения - от точечных событий до масштабных. Одна из главных задач, с которой ученые намерены справиться с помощью WTEC, это, по словам руководителя исследования Гелия Жеребцова, оценка риска возникновения сбоев в радиотехнических системах.