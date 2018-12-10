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10.12.2018 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Второе пожизненное

Бывший милиционер осужден за 59 новых убийств
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
В Иркутске суд вынес беспрецедентный вердикт - второй пожизненный срок. К такому наказанию был приговорен экс-милиционер Михаил Попков. Первое пожизненное заключение он получил в январе 2015 года за 22 убийства и два покушения на убийства женщин. Но сразу после вынесения того приговора Попков начал признаваться в новых преступлениях.

На этот раз следствие доказало еще 59 убийств и одно покушение, совершенные Попковым с 1992 по 2010 годы в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и окрестностях. Его жертвам было от 16 до 40 лет.

- Следствие подняло и изучило более 350 уголовных дел по похожим преступлениям прошлых лет. Были допрошены более 1000 свидетелей, которые сегодня живут от Сахалинской до Калининградской областей и даже за пределами РФ. Были проведены более 150 проверок показаний свидетелей на месте, сотни экспертиз, эксгумации. Следователями СКР произведены дополнительные осмотры мест происшествий, в том числе в труднодоступной местности - лесных массивах, водоемах, болотистой местности, с привлечением и применением тяжелой спецтехники - экскаваторов, тракторов и привлечением водолазов, - рассказали в СКР по Иркутской области.

Фото: depositphotos.com
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Поиски привели к местам, где Попков 15-20 лет назад прятал тела убитых женщин. Там были найдены их останки и личные вещи, а также орудия убийства и предметы, о которых преступник говорил в своих признаниях.

Неоднократные экспертизы доказали - психическим расстройством Попков не страдал. Он отдавал полный отчет своим действиям. Как признавался сам маньяк, убивать он начал после измены жены - таким образом он ей мстил. Гособвинение выдвинуло менее романтическую версию - согласно результатам экспертизы, у Попкова была гомицидомания, патологическое влечение к убийствам. Жертв он "выбирал", занимаясь частным извозом, подбирал припозднившихся нетрезвых женщин и увозил в лес...

Новое следствие шло более двух лет. Объем уголовного дела составил 322 тома.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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