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10.12.2018 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ДТП с рогами

Хозяйка перебегавшей дорогу коровы заплатила за аварию
Текст: Владислав Куликов
Красноярский краевой суд заставил хозяйку коровы, неудачно перебегавшей дорогу, заплатить за ремонт разбитой машины.

Печальное ДТП случилось осенью прошлого года в городе Железногорске. Примерно в девять вечера на темном участке дороги перед автомобилем Toyota выбежала темная корова. Затормозить машина не успела. Корова сначала упала на капот и лобовое стекло, а затем на проезжую часть. И погибла.

Фото: Денис Вышинский/ ТАСС
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Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД составили схему ДТП, зафиксировали место гибели коровы на полосе движения автомобиля, а также отсутствие дорожного знака "Перегон скота". После всех разбирательств виновной в аварии была признана корова. А отвечать пришлось ее хозяйке, которая не уследила за животным.

"Исследовав представленные по делу доказательства, в том числе экспертное заключение, согласно которому водитель в условиях плохой видимости при движении транспортного средства со скоростью 40 км/ч не располагал технической возможностью предотвратить наезда на животное, суд пришел к выводу о виновности в аварии хозяйки коровы, - рассказывают в Красноярском краевом суде. - Суд указал, что она не приняла мер к надлежащему перегону принадлежащего ей домашнего животного, а оставила его без присмотра, чем нарушила требования п. 25.6 ПДД, запрещающие оставлять на дороге животных без надзора".

В темное время на темном участке перед машиной выскочила темная корова, аварии было не избежать

Ремонт разбитой машины обошелся в 184,5 тысячи рублей. Эти деньги суд первой инстанции взыскал с женщины, потерявшей корову. Ответчица обжаловала судебное решение, заявив, что истец имел возможность предотвратить столкновение с животным.

"Но Красноярский краевой суд, проверив материалы дела, решение суда, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, не нашел оснований для отмены или изменения судебного решения", - сообщили в краевом суде.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Животные, и особенно крупный рогатый скот, не так уж редко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. С точки зрения закона они такие же участники дорожного движения, как люди или машины. Авария с участием коровы и машины де-юре такое же ДТП, как если бы столкнулись два автомобиля. Только у коровы нет ОСАГО, и это сильно усложняет положение хозяина, когда его животное виновато. Платить придется из своего кармана.

Еще распространенная ситуация, когда кто-то царапает машину на парковке и исчезает. Как показывает практика, этим грешат не только автомобилисты, но и коровы. Несколько лет назад в Подмосковье одна из коров помяла машину, припаркованную возле забора. Нарушительницу правил вычислили по характерным следам - лепешкам, разбросанным вокруг места происшествия.

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В автомобиле же была разбита фара и поцарапано крыло. Когда автовладельцы предъявили претензии хозяйке коровы, последняя пыталась отговориться, что ее подопечные (у нее целое стадо парнокопытных) так не поступают. Мол, виновата какая-то другая корова, залетная.

На самой корове, разумеется, не было ни вмятин, ни царапин. Ключевой вопрос в таких ситуациях: как доказать? Суду оказалось достаточно показаний свидетелей, их было немало - в деревне почти ничего не скроешь. Хозяйке пришлось возместить ремонт автомобиля. Но, по крайней мере, ее корова осталась цела. Так что незнание животными правил дорожного движения не освобождает их владельцев от ответственности.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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