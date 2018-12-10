В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, пострадали в ДТП со служебным автобусом на юге Кемеровской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГИБДД, авария случилась сегодня в 12.25 местного времени на 15-м километре автодороги "Новокузнецк - Осинники".

Водитель легкового автомобиля Nissan Cube не справилась с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Hyundai Universe Space Luxury, в котором находилось двадцать пассажиров. После столкновения автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В результате телесные повреждения получили водитель и три пассажира легковушки, двое из которых - несовершеннолетние, а также двое пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в больницу.