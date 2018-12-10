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10.12.2018 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске осудили подростков, напавших с ножом и битой на семью

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор 18-летним подросткам, которые два года назад совершили жестокое разбойное нападение. Как рассказал старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, юноша приговорен к восьми годам заключения, девушка получила 5,5 года лишения свободы.

Нападение на семью из трех человек: хозяйку квартиры, ее пожилую мать и 11-летнего сына 31 октября 2016 года потрясло город своей бессмысленной жестокостью. Довольно быстро следователям удалось выяснить, что к попытке грабежа и убийства причастна 13-летняя дочь хозяйки.

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Именно она передала нападавшим друзьям ключи от собственной квартиры. Как следует из личной переписки девочки и напавшего на семью юноши, которому на тот момент было 16 лет, они собирались сбежать за пределы Новосибирской области и жить вместе. Но для начала планировали разделаться с семьей горе-Джульетты, для чего юноша привлек свою ровесницу.

Вооружившись бейсбольной битой и ножом, они ворвались в квартиру, на пороге их встретила пожилая женщина, а из дальней комнаты выглянул ее 11-летний внук. На его глазах юноша жестоко избил бабушку битой и нанес ей несколько ножевых ранений. В это время сообщница набросилась на мальчика с ножом, однако не смогла причинить смертельные ранения. Ребенка связали.

Главной целью нападавших были кредитная карта, кое-какие деньги, хранившиеся в квартире, и ценности. Обшаривая полки, юноша нашел небольшой топор, с которым встретил 41-летнюю хозяйку дома. Парень трижды ударил женщину по голове, однако та оказала сопротивление и стала кричать.

На крик из соседних квартир выбежали люди. Поняв, что план провалился, юноша сбежал, бросив подельницу на произвол судьбы. Та вначале закрылась в квартире, но вскоре вышла, приставив нож к горлу 11-летнего заложника.

Путь ей преградил мужчина с ружьем наперевес. Испугавшись, девушка отпустила ребенка. По горячим следам оперативникам удалось разыскать и организатора нападения, он был задержан в одном из соседних дворов. Потерпевшие к тому времени уже проходили лечение в клинике, врачам удалось спасти их жизни.

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Как рассказали в Следственном управлении СК по Новосибирской области, оба нападавших обвинялись в разбойном нападении по предварительному сговору, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Кроме того, юноша признан виновным по статье о покушении на убийство двух лиц, сопряженном с разбоем, а девушка - в пособничестве этому преступлению.

Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, однако пока у них есть время на обжалование приговора.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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