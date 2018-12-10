На Ставрополье загорелся крупный склад

Пожарные в городе Зеленокумске Ставропольского края ведут тушение огня на заброшенном складе. По данным ГУ МЧС региона, сигнал в ведомство поступил сегодня около 13 часов. Площадь возгорания уже приблизилась к тысяче квадратных метров.

"По прибытию к месту вызова подтвержден ранг пожара №2, - сообщается в информации, размещенной на официальном сайте ГУ МЧС края. - Установлено, что горит заброшенный неэксплуатируемый склад".

По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах происшествия пока не сообщается.