Названы регионы с наименьшим количеством вредных привычек

В рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек лидерами оказались республики Северного Кавказа. Главным фактором, по словам составителей, являются не экономика, а география, традиции и история.

Составлен список агентством РИА Рейтинг на основе данных Росстата и Генеральной прокуратуры РФ. Брались шесть показателей: потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном исчислении, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

В итоге выше всех в рейтинге расположились Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия - Алания. Вслед за ними идут Ставропольский край и Саратовская область.

- В республиках фиксируются незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции. А вот по количеству преступлений в состоянии наркотического опьянения эти регионы значатся в середине списка. Исключением стала Чечня, которая входит в первую десятку, - рассказали составители рейтинга.

В свою очередь, аутсайдерами рейтинга признаны Еврейская АО и Ямало-Ненецкий АО. Это при том, что, как замечают специалисты, они довольно разные по социально-экономическим показателям. То есть наличие вредных привычек зависит не от этого. В нижнюю часть списка попали также регионы Сибири и Дальнего Востока, а замыкает десятку наиболее приверженных вредным привычкам регионов Санкт-Петербург.