Размеры пенсий в регионах России отличаются более чем в два раза, как и прожиточный минимум

Разница в размере средней пенсии от региона к региону России достигает 2,5 раза. При этом самые высокие пенсии в стране - в северных регионах. А самые низкие - в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах. Таковы данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Как уточнили "РГ" в ПФР, самые высокие пенсии - на Чукотке. Там их средний размер на 1 июля составлял 25 тысяч 173 рубля. Также в пятерку лидеров входят Ненецкий автономный округ, где размер средней пенсии - 22 тысячи 50 рублей. В Магаданской области, Камчатском крае и Ямало-Ненецком АО - более 21 тысячи рублей. Пенсии военным и полицейским переведут на карты "Мир" за полтора года Замыкают список Кабардино-Балкария со средней пенсией в 11 тысяч 413 рублей, Дагестан, где ее размер 11 тысяч 653 рубля, и Калмыкия - 12 тысяч 137 рублей. Средняя пенсия по стране на эту дату составляла 14 тысяч 144 рубля. Впрочем, не стоит завидовать пенсионерам, проживающим в регионах с самыми высокими пенсиями, утверждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, потому что, как правило, и цены там на продукты питания, непродовольственные товары, услуги ЖКХ и другие значительно выше, чем в среднем по стране. Так, на той же Чукотке цена килограмма помидоров в определенные периоды (конец зимы, весна) может достигать тысячи рублей за кило, мяса - 800 рублей. На размер пенсии влияют продолжительность стажа, уровень зарплаты и повышающие коэффициенты, установленные в регионах Это же подтверждают и данные статистики. Во втором квартале самый высокий прожиточный минимум был как раз на Чукотке - 21 тысяча 737 рублей для всего населения и 16 тысяч 654 рубля - для пенсионеров. В то же время в Кабардино-Балкарии прожиточный минимум составлял 10 тысяч 469 рублей и 8 тысяч 316 рублей соответственно. Как зависит размер "сельской" надбавки от группы инвалидности пенсионера Кстати, по размеру средней пенсии до общероссийского показателя не дотягивают большинство регионов - 46. Если смотреть по федеральным округам, то средняя пенсия по округу ниже общероссийского показателя в четырех из них. В ПФР поясняют: на размер пенсии влияют многие факторы, такие как продолжительность стажа, зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях соответственно и дает разницу средних размеров пенсии по регионам. Задачи уравнять размеры пенсий для всех жителей страны вне зависимости от места проживания нет, уточнили в ПФР. Александр Сафонов дополняет: на размер пенсии влияет размер зарплат в регионе. Если на Севере людям платят повышающие коэффициенты, плюс там развиты секторы промышленности с традиционно высокими зарплатами, например, добывающие, то на Юге люди традиционно трудятся в сельском хозяйстве и бюджетной сфере, где долгое время зарплаты были одними из самых низких. Изменить ситуацию поможет создание кластеров производства товаров с высокой добавленной стоимостью. В этом случае у людей будут расти и зарплаты, и пенсии.