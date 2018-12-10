В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газа

В Ставрополе произошел пожар, в результате которого трое спасателей получили серьезные ранения. По информации краевого управления МЧС, это ЧП произошло накануне вечером.

В районе городской больницы № 3 загорелся гаражный кооператив "Авиатор". Площадь пожара была небольшой, поэтому на вызов была отправлена одна бригада пожарных.

"При подаче ствола на тушение огня случился взрыв газового баллона, который находился в гараже. В результате взрыва пострадало сразу трое пожарных, которые госпитализированы в ближайшую больницу", - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В итоге троих пожарных пришлось госпитализировать в 4-ю городскую больницу Ставрополя.