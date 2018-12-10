В Кисловодске 15-летнего подростка заподозрили в убийстве

Следственный отдел по городу Кисловодск СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который подозревается в убийстве 19-летнего юноши.

Как говорится в информации, опубликованной на официальном сайте СУ СКР по Ставрополью, 4 декабря этого года школьник "пригласил своего 19-летнего знакомого к одному из домовладений в городе Кисловодске для выяснения местонахождения денег, перечисленных на банковскую карту молодого человека".

"В ходе разговора между ними произошел конфликт, и подросток ножом ударил в шею приятеля. От полученного ранения молодой человек скончался на месте", - уточняется в сообщении сайта ведомства.

Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время он объявлен следствием в розыск.