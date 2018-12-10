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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Храброе сердце

16-летнего подростка посмертно наградили медалью СКР "Доблесть и отвага"
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Северодвинск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Северодвинск попрощался с 16-летним Ваней Крапивиным. Он посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Больше года подросток боролся с последствиями тяжелейшей травмы. В мае 2017-го мальчик встал на защиту своей мамы от пьяного соседа-рецидивиста, преступник трижды ударил Ваню гантелью по голове. Его мать получила около тридцати ножевых ранений. Она смогла вернуться к нормальной жизни, а юный защитник впал в кому. Ваню пытались спасти врачи Северодвинска, Архангельска, Петербурга и Москвы. Он перенес сложнейшую операцию по восстановлению черепа. Но чуда не произошло. В начале декабря Ваня скончался в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии…

Казалось, проститься с ним пришел весь город. Люди с гвоздиками и мягкими игрушками заполнили центр культуры и общественных мероприятий, где проходила церемония. Было много детей - в основном из школы № 9, в которой учился Ваня. Он смотрел на одноклассников с фотографий. И даже мальчишки не стеснялись своих слез. Глава СКР Александр Бастрыкин специально прилетел в Северодвинск, чтобы отдать дань памяти Ване.
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- Этот замечательный мальчик, мужчина совершил поступок, который сравним с подвигом солдата в сражении. Он встал на пути разъяренного преступника, - сказал Александр Бастрыкин.

По словам учителей и одноклассников, Ваня был очень добрым, открытым и честным. Он тонко чувствовал несправедливость и всегда заступался за обиженных. В школе № 9 создали уголок памяти Вани Крапивина, на ее здании скоро появится мемориальная доска. Александр Бастрыкин заверил, что память о юном северодвинском герое будут хранить и во всех учебных заведениях Следственного комитета России.

Трагедия произошла в коммунальной квартире, где проживали и женщина с детьми, и человек, судимый за убийство. Он стал оказывать соседке знаки внимания, а когда она их не приняла, взялся за нож. Ваня спас маму ценой собственной жизни.

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