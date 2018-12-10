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10.12.2018,  
12:02
Текст:  Антон Валагин

Первый "Каракурт" с "Калибрами" передадут флоту

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Головной малый ракетный корабль (МРК) "Ураган" передадут ВМФ России 12 декабря. Церемония поднятия Андреевского флага пройдет в Балтийске.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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- Решение о переименовании корабля в "Мытищи" пока не принято, - сообщили FlotProm  в пресс-службе Западного военного округа. Также неизвестно место службы МРК - возможно, он останется на Балтике, а может и отправиться на Северный флот.

МРК проекта 22800 "Каракурт" - более мореходная замена ракетным кораблям типа "Буян". Те спроектированы для плавания по рекам и мелководному Каспийскому морю. "Каракурт" обладает лучшими мореходными качествами и предназначен для выполнения боевых задач в ближней морской зоне. Корабль оснащен тремя дизелями отечественного производства - они обеспечивают 67-метровому МРК скорость в 30 узлов. В корме находится универсальная пусковая установка на восемь крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Одним залпом корвет водоизмещением 800 тонн может уничтожить крейсер или вывести из строя авианосец.

Строительство первого "Каракурта" началось в 2015 году на ленинградском заводе "Пелла". Еще два корабля того же типа, "Тайфун" и "Шквал", достраиваются и готовятся к испытаниям. Минобороны заказало 12 корветов проекта 22800. Помимо Ленинградской области, их строят в Керчи и Феодосии. Также Россия намерена предложить маленькие, но хорошо вооруженные МРК странам Тихоокеанского региона.

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