Петербуржца поместили в психбольницу после звонка о заминировании

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. В соответствии со статьей 207 УК РФ виновному может грозить до трех лет ограничения свободы. Однако не исключено, что в данном случае преступник избегнет наказания - в полиции усомнились в его психическом здоровье.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье, 9 декабря, в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании квартиры одного из домов по улице Софьи Ковалевской. На место немедленно выехали сотрудники полиции, однако ни в квартире, ни в подъезде и на лестничной клетке взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

- Сотрудниками полиции был задержан гражданин 1963 года рождения, неработающий, несудимый, - уточнили в главке. - Подозреваемый госпитализирован в психиатрическое отделение одной из больниц города.

Пока подозреваемому избрана мера принуждения - обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.