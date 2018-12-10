Следственное управление СК по Вологодской области возбудило уголовное дело после проверки условий, в которых живет участница Великой Отечественной войны Нина Серова.

В доме в центре деревни Вожега прошла большая половина жизни Нины Михайловны Серовой - а ей уже исполнилось 93 года. Сейчас она занимает весь второй этаж. Деревянная постройка рассчитана на четыре квартиры, но семье Серовой когда-то отдали две на втором этаже - как многодетным. А на первом этаже уже давно не живут - дом того и гляди развалится. Местные власти отремонтировать это жилье не могут из-за особенностей федерального законодательства, а обеспечить другой квартирой не дают местные законы. Формально дом никому не принадлежит, поэтому ремонтировать его должен собственник.

- Этот дом - ведомственное жилье Вожегодского райпо, он у них на балансе, но не оформлен в собственность, - пояснил корреспонденту "РГ" глава Вожегодского района Сергей Семенников. - Поэтому из бюджета района ремонтировать его мы не можем - это будет нецелевое расходование средств, и расселить как ветхое и аварийное жилье тоже. А райпо не оформляет собственность, потому что у них нет денег.

Когда о ситуации стало известно, местные власти подключили благотворителей. Несколько предпринимателей обеспечили будущий ремонт пиломатериалами. Начали с туалета - и пока там же закончили. Управляющая компания, которая ремонтировала туалет, оценила свою работу в 18 тысяч рублей. Другая УК бралась за крышу, составила смету на 53 тысячи рублей и запросила 70 процентов предоплаты. Деньги для них нашли за счет первых (там счет пока не оплачен), но с началом зимы жилищники сослались на требования техники безопасности, от договора отказались и вернули аванс. Еще примерно 40 тысяч рублей необходимо на оформление недвижимости в собственность.

Формально дом никому не принадлежит, поэтому ремонтировать его должен собственник

С наступлением холодов Нина Михайловна и ее дочь Таисия (тоже пенсионерка) живут в одной комнате - больше не протопить. Недавно Серовой отказали в постановке на учет как нуждающейся в улучшении жилищных условий - "не является малоимущей". Пенсия у нее - около 20 тысяч рублей.