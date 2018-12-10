Сын Бориса Стругацкого закроет книжную лавку в Петербурге

В Петербурге с 1 января 2019 года закрывается книжная лавка, владельцем которой является Андрей Стругацкий, сын Бориса Стругацкого. Причиной стали низкие финансовые показатели независимого книжного магазина.

Как сообщил на своей странице в соцсетях сам Андрей Стругацкий, перед закрытием состоится распродажа.

Причиной ликвидации лавки стали экономические реалии. В Петербурге на книжном рынке господствует ретейл. В частности, в городе работает крупная сеть специализированных магазинов, также издания реализуются в гипермаркетах. Учебная литература закупается централизованно, а многие новинки петербуржцы привыкли заказывать в интернете.

На этом фоне независимые книжные магазины, которые специализируются на продаже редких книг и букинистической литературы, оказались в сложном положении. Сейчас в Петербурге не более дюжины независимых книжных лавок. Лавка Андрея Стругацкого - вторая частная точка, которая закрывается в этом году.