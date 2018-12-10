Театр Юрия Александрова представил бессмертную оперетту Кальмана

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» выпустил предновогоднюю премьеру - спектакль народного артиста России Юрия Александрова «Сильва».

Артистка варьете Сильва Вареску и молодрой офицер Эдвин полюбили друг друга, но брак невозможен - она "певичка", шансонетка, он аристократ. Блистательная музыка короля оперетты Имре Кальмана. Хиты, которые поклонники жанра знают наизусть: "Любовь такая, глупость большая!", "Красотки, красотки, красотки кабаре, Вы созданы лишь для развлеченья", "Без женщин жить нельзя на свете, нет!", "Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?"…Великолепные костюмы. Сценографией, костюмами, светом занимался замечательный Вячеслав Окунев, народный художник России.

- В моей жизни уже были роли в оперетте, - рассказала актриса Валентина Феденева (Сильва). - И тут такой неожиданный подарок от Юрия Исааковича - "Сильва" на нашей оперной сцене. А Сильва - это прототип Виоллетты из оперы "Травиата". Наверное, каждая шансонетка в то время мечтала стать светской дамой, оказаться на балу, и вот такая удача для девушки - Эдвин, любовь. Хорошая роль. И какие шикарные костюмы, веера! Надеюсь, зрители получили удовольствие от того, что мы показали. А уж как мы волновались…

Во время репетиций хореографы посоветовали мне обратить внимание на манеры, позы потрясающей танцовщицы начала XX века Иды Рубинштейн. Она была звездой, блистала в балетных постановках Русских сезонов Дягилева, несравненная, прекрасная, таинственная. Я вспоминала и немое кино. Все-таки Сильва - актриса.

- Не думал, не мечтал об Эдвине, "Сильве", - признается актер Алексей Пашиев, исполнитель главной роли. - Оперетта - не мой жанр. Тяжело петь и танцевать одновременно, для этого нужна подготовка. Несмотря на то что это "легкий жанр", он для артиста очень не прост. Роль написана для высокого баритона, а у меня все-таки центральный баритон ближе к низу. Очень много труда всего коллектива вложено. И так приятно видеть, как доволен зритель.

Публике полюбился Бони, друг Эдвина, распевающий куплеты о красотках кабаре, шутник, легкомысленный, но очень обаятельный граф Кончиану (Владислав Мазанкин).

- Роль прекрасная, "забирает". Но сколько там танцев! Нелегко мне, признаюсь, - поделился актер. - В Консерватории хорошую подготовку получил. Сцена небольшая, зрители близко. Каждое наше движение отточено. Непростой жанр, хотя у нас очень профессиональные актеры. После нашего театра легко работать в любом другом - говорят наши артисты, выступающие на разных сценах мира.

Любовь с первого взгляда, страсть, ревность, страдания, интриги... И хеппи-энд, две свадьбы. "Да здравствует любовь!" - одно из первоначальных названий либретто. Волшебная сказка - как раз к Новому году. Все будьте счастливы!

Прямая речь

Юрий Александров, художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера":

- Оперетту на нашей оперной сцене мы поставили не ради "кассы". К слову, у нас нет спектаклей "некассовых". Для меня театр не прокатная площадка для решения собственных амбиций. Это, прежде всего, школа актеров, музыкантов. Многие наши артисты поют на самых престижных площадках мира. Да, мы сейчас на чужой "территории". Но мое мнение: современный оперный артист должен уметь говорить, замечательно петь, танцевать. "Легкий жанр" оказался на поверку очень трудным.

Я рад, что наши талантливые ребята освоили его. У нас идут "Летучая мышь" Штрауса, "Прекрасная Елена" Оффенбаха, романтическая оперетта Робера Планкетта "Корневильские колокола".

"Сильва" - это великое сочинение, и окунуться в мир музыки Кальмана - счастье для артиста. Пьеса, к тому же, поучительная. Сегодня упростились отношения между мужчиной и женщиной. А это ведь сложная гамма чувств, где такие вещи как верность, преданность, умение ухаживать составляют комплекс любви. Сейчас быстро женятся, быстро разводятся. На самом деле любовь - это процесс, в который надо окунуться, как в священные воды Ганга. Любовь выше, чем секс, материальные взаимоотношения. По-моему, этот спектакль для всех. Кто-то вспомнит свою молодость, любовь, первые ощущения. Надеюсь, мы обошлись без пошлости, нравоучительности, а сыграли этот спектакль как подарок зрителям к Новому году.

Мы хотим, чтобы вы улыбнулись - и тогда мы будем просто счастливы! Ведь все реже и реже в жизни люди улыбаются…Это такой дефицит сегодня - счастье, радость. Замечательная питерская публика заслуживает, чтобы мы постоянно думали о том, как улучшать ей настроение.

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Спектакль "Сильва", Театр "Санктъ-Петербургъ Опера", 31 декабря.