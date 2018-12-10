В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой

В Ломоносовском районе Ленинградской области автомобиль Renault влетел в маршрутный автобус. Два человека погибли, двое получили тяжелые травмы.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что ДТП произошло возле деревне Кипень. Иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с проходившим мимо автобусом ПАЗ, который вел пассажиров по маршруту №650.

В автобусе никто не пострадал. В автомобиле Renault погибли две женщины, находившиеся на пассажирских сидениях.

Еще одна пассажирка - 16-летняя девушка получила тяжкий вред здоровью. Сейчас она доставлена в больницу. Также с тяжелыми травмами госпитализирована 35-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки.