В перинатальном центре Карелии приняли первые роды

В Петрозаводске первые роды приняли в Республиканском перинатальном центре. На свет появилась девочка, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Жительница Медвежьегорска родила малышку весом 3,2 килограмма и ростом 52 сантиметра. Известно, что девочку назвали Александрой, это третий ребенок в семье. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.

Республиканский перинатальный центр на 130 мест возводили по федеральной программе с декабря 2014 года. Это был второй этап проекта. На первом - с 2007 по 2013 годы в стране появились 25 перинатальных центров, из которых два - федерального значения. С 2013 года в тридцати субъектах РФ стали возводить еще 32 центра, в том числе четыре в городах Северо Запада - в Архангельске, Пскове, Петрозаводске и Гатчине.

Перинатальные центры в СЗФО должны были открыться еще в 2016 году, но ни один из них не заработал в срок. В Петрозаводске первых пациенток учреждение стало принимать только на днях.