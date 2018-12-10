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10.12.2018 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В перинатальном центре Карелии приняли первые роды

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске первые роды приняли в Республиканском перинатальном центре. На свет появилась девочка, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: Министерство по делам ГО и ЧС Татарстана
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Жительница Медвежьегорска родила малышку весом 3,2 килограмма и ростом 52 сантиметра. Известно, что девочку назвали Александрой, это третий ребенок в семье. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.

Республиканский перинатальный центр на 130 мест возводили по федеральной программе с декабря 2014 года. Это был второй этап проекта. На первом - с 2007 по 2013 годы в стране появились 25 перинатальных центров, из которых два - федерального значения. С 2013 года в тридцати субъектах РФ стали возводить еще 32 центра, в том числе четыре в городах Северо Запада - в Архангельске, Пскове, Петрозаводске и Гатчине.

Перинатальные центры в СЗФО должны были открыться еще в 2016 году,  но ни один из них не заработал в срок. В Петрозаводске первых пациенток учреждение стало принимать только на днях.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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