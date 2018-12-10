В Петербурге за контрабанду задержан барабанщик Animal ДжаZ

В аэропорту Пулково сотрудники таможни задержали барабанщика известной группы Animal ДжаZ Сергея Кивина. Музыканта обвинили в контрабанде денег.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Пулковской таможни, музыкант вывозил с собой крупную сумму денег без обязательной в таких случаях декларации.

При пересечении государственной границы артист был задержан. Сейчас музыкант находится дома. В ближайшие дни состоится разбирательство.

Известно, что Кивин должен был вылететь в Израиль, причем деньги он планировал положить на банковскую карту, но был задержан на пути к банкомату.