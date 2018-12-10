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10.12.2018 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге загорелось здание электромеханического завода

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургские пожарные борются с огнем на Петергофском шоссе - горит здание ленинградского электромеханического завода. Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, угрозы распространения огня и увеличения площади пожара в настоящий момент практически нет.

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-  Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в течение пяти минут, - рассказали пожарные. - Проведя разведку, они установили, что в четырехэтажном административно-производственном здании происходит горение обстановки на втором этаже. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

Как уточнили в МЧС, к ликвидации пожара привлечены 20 единиц техники и 80 человек личного состава. Сначала пожару был присвоен повышенный номер сложности № 2, однако уже через 20 минут огонь был локализован, а ранг пожара понижен до 1 - бис. Из здания эвакуировали восемь человек, погибших и пострадавших нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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