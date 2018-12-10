Южный циклон принесет в Крым сильный дождь и снег

МЧС Республики Крым распространило штормовое предупреждение о прохождении через полуостров южного циклона и связанного с ним холодного атмосферного фронта, которые принесут сильный дождь и снег.

По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", циклон придет на полуостров в ночь на 12 декабря. Ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, а местами очень сильные осадки более 30 миллиметров. Направление ветра поменяется на северо-западное с усилением до 20-25 метров в секунду.

12 декабря прогнозируется отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Температура воздуха 11 декабря составит ночью и днем +4…+9 градусов, а 12 декабря - ночью от минус 3 градусов мороза до +2, днем от 0° до 5 градусов.