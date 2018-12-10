На Кубани более 30 фермеров получили гранты по программе "Малый сад"

В нынешнем году уже более 30 фермеров Краснодарского края получили гранты по региональной программе "Малый сад". Аграриям компенсируют до 90 процентов затрат на закладку садов интенсивного типа и приобретение техники.

Итоги конкурса по предоставлению грантов фермерским хозяйствам в рамках региональной программы "Малый сад" были подведены в Краснодаре. Она разработана и запущена по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

На конкурсе свои бизнес-проекты по садоводству представили 38 фермерских хозяйств края. В итоге комиссия одобрила 31 проект. Победители получат гранты до трех миллионов рублей на закладку садов интенсивного типа, а также на приобретение специальной техники и оборудования для садоводства.

Соотношение финансирования по программе беспрецедентное: 90 процентов - это средства регионального бюджета и 10 процентов - собственные деньги аграриев.

- У фермеров значительный потенциал для развития садоводства. Они обрабатывают около 10 процентов от общей площади садов в крае. В основном это молодые сады, которые только начинают плодоносить. Поэтому в ближайшие годы мы ждем увеличения объема производства плодовых культур в фермерском секторе, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Для аграриев Краснодарского края 2018 год стал годом очередных рекордов. Наряду с самым большим в стране урожаем зерна, кубанские сельхозпроизводители превзошли собственные результаты по сбору фруктов и ягод. По предварительным итогам, в промышленных садах собрано свыше 370 тысяч тонн плодово-ягодных культур - самый большой урожай в истории края и среди всех субъектов России.

Сегодня Краснодарский край - абсолютный лидер в России по производству ягод и фруктов. Почти половину всех отечественных яблок производит именно Кубань. Здесь нацелены на увеличение объемов производства фруктов и, конечно, создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, на сегодняшний день общая мощность наших фруктохранилищ позволяет единовременно хранить около 223 тысяч тонн продукции. Но этого недостаточно, поэтому планируется строить еще. В 2018 году в крае были возведены фруктохранилища мощностью около 17 тысяч тонн. На будущий год намечено построить хранилища общим объемом около 20 тысяч тонн.