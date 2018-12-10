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10.12.2018 12:27
Проект: В регионах

На Кубани более 30 фермеров получили гранты по программе "Малый сад"

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
В нынешнем году уже более 30 фермеров Краснодарского края получили гранты по региональной программе "Малый сад". Аграриям компенсируют до 90 процентов затрат на закладку садов интенсивного типа и приобретение техники.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Итоги конкурса по предоставлению грантов фермерским хозяйствам в рамках региональной программы "Малый сад" были подведены в Краснодаре. Она разработана и запущена по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Фото: Олег Сергеев
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На конкурсе свои бизнес-проекты по садоводству представили 38 фермерских хозяйств края. В итоге комиссия одобрила 31 проект. Победители получат гранты до трех миллионов рублей на закладку садов интенсивного типа, а также на приобретение специальной техники и оборудования для садоводства.

Соотношение финансирования по программе беспрецедентное: 90 процентов - это средства регионального бюджета и 10 процентов - собственные деньги аграриев.

- У фермеров значительный потенциал для развития садоводства. Они обрабатывают около 10 процентов от общей площади садов в крае. В основном это молодые сады, которые только начинают плодоносить. Поэтому в ближайшие годы мы ждем увеличения объема производства плодовых культур в фермерском секторе, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Для аграриев Краснодарского края 2018 год стал годом очередных рекордов. Наряду с самым большим в стране урожаем зерна, кубанские сельхозпроизводители превзошли собственные результаты по сбору фруктов и ягод. По предварительным итогам, в промышленных садах собрано свыше 370 тысяч тонн плодово-ягодных культур - самый большой урожай в истории края и среди всех субъектов России.

Сегодня Краснодарский край - абсолютный лидер в России по производству ягод и фруктов. Почти половину всех отечественных яблок производит именно Кубань. Здесь нацелены на увеличение объемов производства фруктов и, конечно, создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, на сегодняшний день общая мощность наших фруктохранилищ позволяет единовременно хранить около 223 тысяч тонн продукции.  Но этого недостаточно, поэтому планируется строить еще. В 2018 году в крае были возведены фруктохранилища мощностью около 17 тысяч тонн. На будущий год намечено построить хранилища общим объемом около 20 тысяч тонн. 

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста
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