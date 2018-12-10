На Кубани появится филиал военного парка "Патриот"

На совещании под председательством главы Кубани Вениамина Кондратьева обсудили вопрос создания в крае военно-технического городка.

По мнению губернатора, парк патриотической направленности в станице Старомышастовской Динского района должен стать местом притяжения, прежде всего, для школьников и студентов из всех районов Кубани.

- Такой парк необходим, чтобы развивать чувство патриотизма в нашей молодежи. Это будет современный военно-технический городок. Надо сделать так, чтобы его посещение осталось в памяти у ребят на всю жизнь, - подчеркнул глава региона.

Предполагается, что парк расположится на 145 гектарах. Как доложил первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко, всего будет оборудовано 15 зон - это комплекс для воздушно-десантной и первоначальной водолазной подготовки, площадки для занятий мотокроссом и мотофристайлом, скалодром, тир, автогородок, полоса препятствий и многое другое.

Вице-губернатор Сергей Болдин, в свою очередь, сообщил, что сейчас решаются земельные вопросы о включении участка в границы населенного пункта, также до 1 мая следующего года предполагается внести изменения в генплан территории.

Вениамин Кондратьев поручил руководителям профильных ведомств в течение месяца разработать алгоритм подготовки территории и последующего технического оснащения парка. Прежде всего речь идет о разработке логистики зоны отдыха для комфортного посещения всех желающих. Затем необходимо приступить к разработке проектно-сметной документации. Также губернатор дал задание назначить ответственное должностное лицо по каждому направлению выполняемых работ.

Кстати

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации открылся в 2015 году в Москве. Ежедневно его объекты посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья. При проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из других субъектов Федерации, а также иностранных государств. Эстафету создания таких парков в 2016 году подхватили Севастополь и Кронштадт.