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10.12.2018 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону пожарные ради правил безопасности сожгли автомобиль

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области

В Ростовской области пожарные ради напоминания правил пользования хлопушками, петардами и бенгальскими огнями сожгли легковой автомобиль Opel. Необычный флешмоб состоялся в Новочеркасске.

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Вначале, как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пожарные из разных частей города на девяти автомобилях устремились к площади имени Ермака. В ходе движения к ним примкнули еще 50 автомобилистов.

"Сначала пожарные устроили на площади показательные выступления. По сценарию, возгорание легкового автомобиля произошло из-за попавшей в салон ракетницы, и пламя моментально охватило машину", - сообщили в спасательном ведомстве.

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя, но автомобиль выгорел полностью. Затем на площади перед Вознесенским собором пожарные машины выстроились в цифру "01", а остальные автомобилисты образовали вокруг них кольцо.

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области
Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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