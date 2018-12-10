На Дону пожарные ради правил безопасности сожгли автомобиль

В Ростовской области пожарные ради напоминания правил пользования хлопушками, петардами и бенгальскими огнями сожгли легковой автомобиль Opel. Необычный флешмоб состоялся в Новочеркасске.

Вначале, как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пожарные из разных частей города на девяти автомобилях устремились к площади имени Ермака. В ходе движения к ним примкнули еще 50 автомобилистов.

"Сначала пожарные устроили на площади показательные выступления. По сценарию, возгорание легкового автомобиля произошло из-за попавшей в салон ракетницы, и пламя моментально охватило машину", - сообщили в спасательном ведомстве.

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя, но автомобиль выгорел полностью. Затем на площади перед Вознесенским собором пожарные машины выстроились в цифру "01", а остальные автомобилисты образовали вокруг них кольцо.