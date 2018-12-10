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10.12.2018 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержали печатавшую евро на принтере фальшивомонетчицу

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани полиция задержала 38-летнюю женщину, которая дома печатала поддельные евро и пыталась их сбывать в магазинах, делая покупки. Против жительницы Краснодара возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

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Подозреваемую, говорится в опубликованной на официальном сайте полиции региона информации, задержали по месту ее жительства в столице Кубани. Поводом для этого стали факты сбыта купюр номиналом в 100 и 200 евро в разных магазинах города. Во время обыска в доме женщины обнаружили принтер, на котором, по заключению экспертов, она и печатала фальшивые деньги.

- При дальнейшей проверке установлено, что злоумышленница заходила в краснодарские магазины вечером, рассказывала продавцам, что приехала из Москвы и якобы не успела поменять валюту, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Женщина предлагала рассчитаться за покупки купюрами в 100 или 200 евро по курсу ниже, чем в банках. После этого она приобретала товар на сумму не более двух тысяч рублей и скрывалась. Установлена причастность женщины к трем фактам сбыта фальшивых купюр.

Сейчас решением суда с женщины взята подписка о невыезде.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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