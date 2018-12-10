В Краснодаре таксиста расстреляли из неизвестного оружия

В Краснодаре в водителя такси выстрелили предположительно из травматического пистолета, когда он находился в машине на пересечении центральных городских улиц Красной и Гаврилова. Кроме странного хлопка и разбитого стекла машины, других подтверждений стрельбы не зафиксировано.

По данным полиции, гильза от предполагаемого травматического патрона не найдена. Также никто не видел и человека, который стрелял в таксиста. Не было и поводов для стрельбы.

"В отделение полиции обратился сам водитель такси после произошедшего инцидента ночью 9 декабря", - рассказал корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах региона. - По его словам он находился в машине, когда к нему подъехал автомобиль Range Rover. После этого раздался хлопок и разбилось стекло его машины. Range Rover уехал. Водитель такси ранее ни с кем не конфликтовал.

Сейчас полиция разыскивает водителя иномарки, из которой якобы произвели выстрел. Устанавливаются все обстоятельства этого странного инцидента.