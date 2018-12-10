Новости

Стали известны даты возвращения туристов "Жемчужной реки" в Россию 21:00
В Перми во время матча умер хоккеист 20:46
Песков рассказал о важности сказок 20:40
В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии 20:30
Сыгравший комиссара Катани актер стал угрозой безопасности Украины 20:25
В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ 20:13
На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение 20:12
Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи 19:53
Аэропорт Мумбаи поставил новый рекорд по принятым и отправленным рейсам 19:46
СМИ: Актер Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике 19:40
Депутаты предложили установить время общения детей и родителей 19:40
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая 19:25
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
Песков: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока 18:50
Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке" 18:50
Lada стала вторым в мире брендом по динамике продаж 18:41
Минпромторг сохранит адресную поддержку спроса на автомобили 18:38
Пашинян: Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой 18:36
Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети 18:36
Time назвал кандидатов на звание "Человек года" 18:34
Под Костромой из ревности сожгли два дома 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 20:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об эмбрионе

Пациентке отказались делать процедуру с биоматериалом умершего супруга
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Советский районный суд Ростова-на-Дону суд отказал женщине, обратившейся с иском к клинике, которая отказала ей в проведении экстракорпорального оплодотворения с использованием эмбрионов, полученных от биоматериала супруга. На тот момент супруг уже умер.

При жизни мужчины жительница донской столицы обратилась в один из медицинских центров, чтобы провести процедуру ЭКО. Пациентка вместе с мужем подписала договор, по условиям которого часть полученных эмбрионов была заморожена и хранилась в клинике.

Увы, первая попытка экстракорпорального оплодотворения оказалась неудачной - эмбрионы не прижились. И пациентка захотела повторить процедуру с помощью замороженных.

Но на этот раз медучреждение отказало женщине. Дело в том, что в договоре, который подписали супруги, говорилось о том, что их биоматериал после смерти должен быть уничтожен. А на тот момент муж скончался, и медики выполнили условия договора.

Фото: depositphotos.com
Владелец клиники по оплодотворению зачал 43 ребенка

Ростовчанка обратилась в суд, требуя признать эмбрионы частью наследства умершего мужа. Но суд Ростова-на-Дону не нашел в действиях клиники нарушений закона и ущемления прав женщины.

Как рассказали в одном из медицинских центров, практически во всех случаях, заключая договор на ЭКО, пациенты настаивают, чтобы биоматериал после их смерти был уничтожен.

По словам врача Татьяны Еремеевой, зачастую за желанием дать обратный ход может скрываться не желание родить ребенка от умершего супруга, а финансовый интерес.

К примеру, претендовать на наследство покойного. По действующему законодательству сами эмбрионы нельзя признать частью наследства.

Между тем, по данным Минздрава России, в России ежегодно проводится около 65 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения за счет обязательного медицинского страхования.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ
В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая
В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки
Врачам и учителям запретят брать подарки