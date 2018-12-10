Советский районный суд Ростова-на-Дону суд отказал женщине, обратившейся с иском к клинике, которая отказала ей в проведении экстракорпорального оплодотворения с использованием эмбрионов, полученных от биоматериала супруга. На тот момент супруг уже умер.

При жизни мужчины жительница донской столицы обратилась в один из медицинских центров, чтобы провести процедуру ЭКО. Пациентка вместе с мужем подписала договор, по условиям которого часть полученных эмбрионов была заморожена и хранилась в клинике.

Увы, первая попытка экстракорпорального оплодотворения оказалась неудачной - эмбрионы не прижились. И пациентка захотела повторить процедуру с помощью замороженных.

Но на этот раз медучреждение отказало женщине. Дело в том, что в договоре, который подписали супруги, говорилось о том, что их биоматериал после смерти должен быть уничтожен. А на тот момент муж скончался, и медики выполнили условия договора.

Ростовчанка обратилась в суд, требуя признать эмбрионы частью наследства умершего мужа. Но суд Ростова-на-Дону не нашел в действиях клиники нарушений закона и ущемления прав женщины.

Как рассказали в одном из медицинских центров, практически во всех случаях, заключая договор на ЭКО, пациенты настаивают, чтобы биоматериал после их смерти был уничтожен.

По словам врача Татьяны Еремеевой, зачастую за желанием дать обратный ход может скрываться не желание родить ребенка от умершего супруга, а финансовый интерес.

К примеру, претендовать на наследство покойного. По действующему законодательству сами эмбрионы нельзя признать частью наследства.

Между тем, по данным Минздрава России, в России ежегодно проводится около 65 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения за счет обязательного медицинского страхования.