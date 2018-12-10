В Симферополе на маршруты вышли 44 новых автобуса

В Симферополе утром на маршруты вышли 44 новых автобуса "НефАЗ", которые улучшат транспортное обслуживание отдаленных спальных районов. Вся новая техника произведена в России и оборудована всем необходимым для удобства и безопасности пассажиров и водителей.

- В общей сложности у предприятия "Горавтотранс" теперь 148 автобусов, на линию сегодня вышли 125, еще вчера курсировали только 88, - сказала и.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко. - Из 50 единиц новой техники на маршруте будут работать 44, шесть пока оставляем в резерве. Жители и гости крымской столицы уже сегодня смогут почувствовать улучшение транспортного обслуживания сразу в нескольких районах, где людям приходилось долго ждать транспорт или пользоваться услугами такси.

Новые автобусы будут курсировать по маршрутам №50 "Аэропорт "Заводское" - Давыдовка" и №67 "Птицефабрика "Южная" - МРЭО". Также восстановлен маршрут №108 (теперь от носит №93) "Улица Нестерова - микрорайон Льдозаводское", куда вышли автобусы средней вместимости. Ну и самое главное - приятный сюрприз ждет жителей микрорайона "Пневматика": маршрут №6, который ранее следовал от городского кладбища "Абдал" до Центрального рынка теперь продлен до верхней "Пневматики".

По словам Маленко, в 2019 году на закупку еще 100 автобусов по лизингу будет выделен один миллиард рублей.