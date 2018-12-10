Дележ имущества после развода - тема вечная, болезненная и непростая. В последние годы к разделу совместно нажитых квартир, дач, гаражей, ложек и стульев добавился раздел банковских кредитов.

По самой оптимистической статистике, каждая вторая российская семья имеет обязательства перед банками. И распадается, по той же статистике, также каждый второй брак. Поэтому анализ судебного спора об обязанностях бывших супругов по отношению к кредиту, взятому в период брака и не выплаченному до развода, может оказаться очень полезным. Такую проверку судебного спора провел Верховный суд РФ.

Итак, в Адлере в суд обратился гражданин с иском к бывшей супруге. В иске было сказано, что за время брака в банке им был взят кредит - один миллион рублей. Из этой суммы супруги успели вернуть банку немногим больше двухсот тысяч. Через год после расторжения брака Адлерский районный суд признал задолженность по кредиту - чуть больше 800 тысяч рублей - общим долгом супругов - у каждого оказалось по половине долга.

Суд общий долг супругов распределил, но он не определял долг каждого супруга перед банком

В нынешнем иске бывший супруг заявил, что из своих средств после развода за два года он выплатил 400 тысяч рублей в счет кредита. А вот его бывшая ничего не платит. То есть не погашает совместный долг и отказывается возмещать ему половину "фактически произведенных им выплат". Истец попросил суд взыскать в его пользу с бывшей супруги 200 тысяч рублей. Райсуд пошел истцу навстречу и его требования удовлетворил. Ответчица пожаловалась выше, и Краснодарский краевой суд это решение отменил и сам принял новое решение - бывшему супругу в просьбе отказать целиком и полностью.

Теперь уже истцу пришлось дойти до Верховного суда РФ и просить отменить вердикт краевого суда. Судебная коллегия по гражданским делам ВС дело изучила и заявила, что есть основания для отмены апелляционного определения. Вот аргументы Верховного суда.

Решение райсуда выглядело так. После того как райсуд разделил долг супругов перед банком - 800 тысяч - пополам, бывший муж после развода сам за два года погасил долг в 400 тысяч рублей. Исходя из чего районный суд пришел к следующему выводу: раз кредитные обязательства признаны общим долгом в равных долях, то половину выплаченной истцом суммы следует взыскать в качестве компенсации с бывшей благоверной.

Краевой суд с таким решением не согласился, отменил его и принял новое решение - в иске супругу отказать. Апелляция исходила из того, что общий долг супругов в 800 тысяч был поделен пополам. Поэтому долг каждого составляет 400 тысяч. Выходит, что истец выплачивал 1/2 общего долга и не вносил на счет банка деньги за погашение доли бывшей жены. Вывод краевого суда - требования истца основаны на неисполнении его бывшей женой решения суда о разделе долга. И истец выбрал неверный способ защиты своих прав. С таким выводом Верховный суд не согласился и напомнил Семейный кодекс, где в статье 39 сказано про раздел общего имущества и определении долей в нем. Долги супругов по этой статье признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними. Общие долги супругов при разделе распределяются пропорционально присужденным им долям.

В постановлении Пленума ВС (№ 15 от 5 ноября 1998 года), который изучал вопрос раздела имущества, сказано, что при разделе имущества между супругами учитываются общие долги и право требования по обязательствам, возникшим "в интересах семьи". В Гражданском кодексе (статья 450) сказано, что изменение или расторжение договора возможно лишь по соглашению сторон. В связи с этим распределение долговых обязательств между супругами "не должно изменять условия заключенного ранее кредитного договора без согласия на это кредитора и заключения соответствующего соглашения".

Высокий суд подчеркнул, из смысла 39-й статьи Семейного кодекса следует, что общие долги распределяются согласно присужденным долям. При определении долей в общих долгах не производится раздел долга или замена должника, а устанавливается часть долга (размер доли), которую должник вправе требовать при исполнении обязательства полностью или частично с другого участника совместной собственности.

В нашем случае кредитный договор супругов никто не изменял. Бывшая супруга - не сторона этого кредитного договора. Суд общий долг распределил, но он не определял долг каждого супруга перед банком. Поэтому вывод краевого суда, что истец погасил свою долю задолженности, "не основаны на законе". Верховный суд заявил - его коллеги не учли, что по кредитному обязательству, возникшему в период брака, обязанность исполнения обязательства после развода лежит на одном из бывших супругов. А супруг - заемщик вправе требовать от бывшей компенсации, соответствующей доли сделанных им выплат. Верховный суд. Он оставил в силе решение Адлерского суда и отменил решение краевого.