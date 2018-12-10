Пациенты волгоградской больницы пожаловались на картонные тумбочки

Пациенты волжской городской клинической больнице №1 имени Фишера пожаловались в соцсетях на то, что в палатах используют вместо тумбочек картонные коробки. Сообщения сопровождались фотографиями.

В комитете здравоохранения Волгоградской области "РГ" рассказали, что в отделении гнойной хирургии закупили по 30 кроватей и тумбочек. Но часть покупок пострадала при перевозке.

"По вине грузоперевозчика в момент доставки новых тумб восемь штук были повреждены, вследствие чего возвращены поставщику для замены. В отделении временно установлены тумбочки учреждения, бывшие в употреблении ранее. Обновление мебели в больнице будет продолжено", - прокомментировали в комитете.

В медучреждении запланирован капитальный ремонт, рассчитанный на четыре года. Работы начнутся в следующем году - на эти цели выделено около 300 миллионов рублей. В первую очередь обновление коснется поликлиники, неврологического, приемного и диагностического отделений.