Уральца пригласили на роль "плохого русского парня" в фильме Гая Ричи

Уроженец Екатеринбурга, а ныне житель Каменска-Уральского, Леон Янин получил приглашение на кинопробы к британскому режиссеру Гаю Ричи.

Безработный 42-летний уралец уже пробовал пробиться в киноиндустрию: в 2015 году он писал продюсеру сериала "Реальные пацаны", но приглашения на кастинг так и не дождался.

Шутки ради Леон бросил вызов Гаю Ричи в Twitter - предложил повторить за ним силовую тренировку. Режиссер перенаправил его к актеру Джейсону Стейтему, после чего шутка приняла неожиданный оборот.

Как рассказал Янин порталу cheltv.ru, он снял на телефон, как приседает с колесом, и выслал видео Стейтему. Актер неожиданно отозвался, после чего на связь с уральцем вышли продюсеры картины и попросили приехать в Москву на встречу.

В результате Леон Янин заключил контракт о кинопробах в Европе. Съемки фильма начнутся в июле 2019 года, но наш соотечественник отправится на площадку уже весной, чтобы изучить материал (пока он сценария не видел, знает лишь, что снимать будут боевик). По словам уральца, он готовится к роли "плохого русского парня".