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10.12.2018 18:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Захарова: Арктика должна быть свободной от гонки вооружений

Текст: Константин Волков
Арктика должна быть свободной от геополитики и гонки вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 декабря, выступая на брифинге, проведенном в ходе международного циркумполярного конгресса средств массовой информации "Арктический Медиамир" (Arctic Media World) в Салехарде.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Арктика, по словам Захаровой, должна оставаться "геополитическим заповедником".

"К сожалению, НАТО является нашим непосредственным соседом и широко представлена в регионе, - отметила она. - Мы исходим из того, что регион Арктика - это территория мира, сотрудничества и взаимодействия, что эта территория должна быть выведена из любой политики и даже попыток милитаризовать ее".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Также дипломат уточнила, что хотя Россия восстанавливает свои военные базы в высоких широтах, "это отнюдь не говорит о попытках и планах пересмотреть концепцию о том, что Арктика - это не зона для агрессивных геополитических, переходящих в военные, экспериментов".

"У нас позиция в этом смысле четкая - мы прекрасно понимаем, что есть наши рубежи и что нужно их защищать", - подчеркнула Захарова. Также она отметила, что наращивание военной активности других стран, имеющих выход в Арктику, не может не тревожить.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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"Каждое суверенное государство имеет право на проведение своей собственной внешней и, конечно, внутренней политики, включая оборонную. Но речь идет о том, каковы истинные цели, ведь любое действие может иметь совершенно иную окраску, если мы знаем об истинных целях, - сказала дипломат. - Если это речь об оборонных целях и задачах, то это один разговор, но у нас есть серьезные опасения, которые мы доносим до наших партнеров, что в целом ряде случаев речь идет совершенно о другой повестке".

Конгресс СМИ "Арктический медиамир" проходит в Салехарде впервые. Он продлится до 11 декабря. В нем принимают участие более 200 журналистов и экспертов из 27 стран мира.

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