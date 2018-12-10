Захарова: Арктика должна быть свободной от гонки вооружений

Арктика должна быть свободной от геополитики и гонки вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 декабря, выступая на брифинге, проведенном в ходе международного циркумполярного конгресса средств массовой информации "Арктический Медиамир" (Arctic Media World) в Салехарде.

Арктика, по словам Захаровой, должна оставаться "геополитическим заповедником".

"К сожалению, НАТО является нашим непосредственным соседом и широко представлена в регионе, - отметила она. - Мы исходим из того, что регион Арктика - это территория мира, сотрудничества и взаимодействия, что эта территория должна быть выведена из любой политики и даже попыток милитаризовать ее".

Также дипломат уточнила, что хотя Россия восстанавливает свои военные базы в высоких широтах, "это отнюдь не говорит о попытках и планах пересмотреть концепцию о том, что Арктика - это не зона для агрессивных геополитических, переходящих в военные, экспериментов".

"У нас позиция в этом смысле четкая - мы прекрасно понимаем, что есть наши рубежи и что нужно их защищать", - подчеркнула Захарова. Также она отметила, что наращивание военной активности других стран, имеющих выход в Арктику, не может не тревожить.

"Каждое суверенное государство имеет право на проведение своей собственной внешней и, конечно, внутренней политики, включая оборонную. Но речь идет о том, каковы истинные цели, ведь любое действие может иметь совершенно иную окраску, если мы знаем об истинных целях, - сказала дипломат. - Если это речь об оборонных целях и задачах, то это один разговор, но у нас есть серьезные опасения, которые мы доносим до наших партнеров, что в целом ряде случаев речь идет совершенно о другой повестке".

Конгресс СМИ "Арктический медиамир" проходит в Салехарде впервые. Он продлится до 11 декабря. В нем принимают участие более 200 журналистов и экспертов из 27 стран мира.