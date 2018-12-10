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10.12.2018 16:43
Проект: В регионах

На Урале открыли мемориал конструктору баллистических ракет Семихатову

Ровно век назад, 10 декабря 1918 года, родился один из создателей ракетно-ядерного щита СССР академик Николай Семихатов. В екатеринбургском микрорайоне Академический в честь юбилейной даты открыли мемориальную доску уральскому конструктору систем управления баллистических ракет.
Фото: Борис Ярков/РГ Фото: Борис Ярков/РГ
Фото: Борис Ярков/РГ

В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области Сергей Осипов, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, а также друзья и коллеги известного ученого.

"Сегодня мы открываем мемориальную доску основателю нашего объединения Николаю Александровичу Семихатову. Те заделы, которые были созданы академиком в части научной школы, позволяют нам сегодня создавать эффективные системы управления для ракет-носителей "Союз-2", а также производить инновационную гражданскую технику, например, роботизированный комбайн, оснащенный искусственным интеллектом", - сказал во время торжественной церемонии генеральный директор НПОА Андрей Мисюра.

Исполняющий обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области Сергей Осипов добавил, что Николай Семихатов внес весомый вклад в поддержание обороноспособности государства.

"Под его руководством НПО автоматики внесло огромный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Производимая предприятием продукция обеспечивает развитие военно-промышленного комплекса, космической отрасли РФ для доминирования в мировом пространстве", - отметил Сергей Осипов.

Доску установили на доме молодых ученых УрО РАН по адресу бульвар Академика Семихатова дом 8.

В музее космонавтики центральное место занимает копия кабинета академика - места, в котором создавались все системы управления морских баллистических ракет XX века, были сконструированы первые отечественные цифровые вычислительные машины для ракетостроения

"Сегодня мы имеем возможность отдать дань уважения нашему замечательном товарищу, коллеге, легендарному конструктору Николаю Александровичу Семихатову. Он является для многих из нас нравственным ориентиром. У академика Семихатова удивительная биография, в его трудовой книжке всего две записи: московский НИИ и НПО автоматики. С 1953 года он работал здесь и создал не только замечательные комплексы и системы управления, но и внес огромный вклад в развитие уральской науки, фактически он стоял у ее истоков, оказал огромное влияние на формирование целого ряда институтов", - сказал председатель регионального отделения Академии наук Валерий Чарушин.

Николай Семихатов является основателем екатеринбургского НПО автоматики. Лучшим сотрудникам предприятия сегодня вручены именные медали Н.А. Семихатова. Награды также получили председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, представители региональной академии наук, Военно-морского флота и предприятий ОПК.

В музее космонавтики НПОА также подготовились к юбилею и обновили экспозицию. Теперь центральное место в зале занимает копия кабинета академика - места, в котором создавались все системы управления морских баллистических ракет XX века. Здесь же были сконструированы первые отечественные цифровые вычислительные машины для ракетостроения. По словам его ученика - заместителя генерального директора по ракетно-космической тематике НПОА Льва Бельского, академик был строгим руководителем: "Николай Александрович был ученым широчайшей эрудиции и глубоко понимал, что должно делаться для укрепления обороноспособности страны. Он умел поставить задачу и требовал, чтобы все было сделано вовремя и на высочайшем уровне".

Завершающим событием череды юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Николая Семихатова в 2018 году, станет научно-практическая конференция "Макеевские чтения", которая пройдет 11 декабря. На мероприятии представят разработки в области ракетостроения и обсудят проблемы систем управления баллистических ракет ВМФ.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой НПО автоматики

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