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10.12.2018 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за трещины в стекле

Текст: Татьяна Воробьева

Самолет авиакомпании Utair вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту.

"Рейс Тюмень - Уфа совершил посадку по техническим причинам. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сообщил "РГ" официальный представитель Кольцово Андрей Клименских.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе Utair, во время полета поступил сигнал о повреждении внешнего слоя лобового стекла. Чтобы не подвергать пассажиров и экипаж опасности, командир принял решение посадить самолет в Екатеринбурге.

"Воздушное судно прошло предполетную подготовку, неисправностей обнаружено не было", - подчеркнул представитель перевозчика.

Utair готовит для вылета новый борт. Ориентировочное время вылета - 16:30 по местному времени.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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