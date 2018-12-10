В Челябинске из-за обморока пассажира сел самолет Махачкала - Сургут

В челябинском аэропорту ночью совершил незапланированную посадку борт сообщением Махачкала - Сургут. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

"Сегодня в три часа ночи по местному времени в дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение, что самолет, выполнявший рейс номер 501, совершил вынужденную посадку", - подтвердила "РГ" пресс- секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Выяснилось, что житель Ноябрьска, мужчина 1979 года рождения, во время перелета потерял сознание.

В аэропорт прибыла бригада медработников, но от госпитализации пассажир отказался: как только он сошел на землю, ему стало легче. Тем не менее, путешествие мужчина решил продолжить поездом.

Лайнер в 3.50 вылетел дальше по маршруту.