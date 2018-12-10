В Екатеринбурге открыли центр контроля авиапространства шести регионов

Укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения открылся сегодня в Екатеринбурге. Он будет контролировать авиапространство шести регионов: Удмуртии, Кировской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"С начала стройки до ввода объекта в эксплуатацию прошло менее двух лет - это рекордные сроки строительства", - отметил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Строительство началось в феврале 2017 года и завершилось в минувшем ноябре. Инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей (это собственные средства госкорпорации по организации воздушного движения).

По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, появление такого центра именно в Екатеринбурге - закономерно: здесь расположен крупный международный аэропорт и транспортно-логистический хаб "Кольцово".

Открытие центра аэронавигации повысит пропускную способность воздушного пространства, усилит безопасность и эффективность организации движения.

"В рамках госкорпорации в течение года выполняется полтора миллиона полетов, 70 процентов которых проходит через укрупненный центр. Больше половины приходится на иностранные авиакомпании", - пояснил гендиректор госкорпорации Игорь Моисеенко.