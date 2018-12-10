В Югре УАЗ с людьми провалился под лед

В Югре произошел очередной несчастный случай на водоеме: примерно в 20 километрах от поселка Шеркалы в реку провалился УАЗ. Водитель и один из пассажиров погибли. Региональный Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

По информации следствия, в ночь на 9 декабря трое жителей поселка Березово возвращались из поселка Приобье по зимней автодороге Приобье - Игрим. Автомобиль проезжал по замерзшей реке и провалился под лед.

"Водитель и пассажир погибли, еще одному пассажиру удалось выбраться и спастись", - передает пресс-служба ведомства.

Ледовая переправа через реку на дороге Приобье - Игрим официально не открыта и движение машин по льду запрещено: он недостаточно крепкий и не может выдержать веса машин.