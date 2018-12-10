В Тюмени разработали первый в России сервис по выгулу собак

Студенты Тюменского госуниверситета разработали сервис для выгула собак - площадку, где могут встретиться владельцы четвероногих и те, кто хотел бы помочь им с выгулом питомца.

Сервис, напоминающий приложение для вызова такси, получил название Walkie-Doggiе, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. По словам авторов проекта, аналогов ему нет.

"Он поможет в ситуациях, когда у человека нет возможности погулять с собакой из-за травмы, болезни, загруженности на работе или банального нежелания вставать рано утром", - рассказывает один из авторов проекта Дмитрий Строков.

Сервис может стать и возможностью подзаработать для тех пользователей, которые пройдут специальные курсы и сдадут тест на, так сказать, специалисты по выгуливанию собак.

Методика обучающих курсов сейчас находится в стадии разработки. Она будет учитывать ряд таких факторов как размер пса, уровень его дрессировки и так далее.

"Продолжительность курса будет примерно 4-7 занятий. Но так как главное - это безопасность животных, возможно занятий будет больше", - говорит Строков.