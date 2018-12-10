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В уральской редакции "РГ" прошел квест ко Дню героев отечества 10:50
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10.12.2018 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В уральской редакции "РГ" прошел квест ко Дню героев отечества

Текст: Марина Гущина
Фото: Артур Магдиев/РГ Фото: Артур Магдиев/РГ
Фото: Артур Магдиев/РГ

Екатеринбург вместе со страной отметил День героев отечества, появившийся в 2007 году и связанный с учреждением в екатерининские времена ордена святого Георгия Победоносца. В городе был организован грандиозный квест из сорока этапов. Его участниками стали школьники, студенты, внешкольные отряды и патриотические объединения - более пятисот человек вышли на старт.

Фото: Александр Емельяненков/Российская газета
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Один из этапов прошел в екатеринбургской редакции "Российской газеты". Около трехсот участников квеста (маршруты команд были разными, и не всем достался наш этап) учились распознавать фейки. Каждая команда из пяти человек получила пять заметок, в которых содержались различные ошибки: вранье было перемешано с правдивой информацией, написаны несуществующие даты и имена, несоответствие фото и текста. Словом, ребята поняли, чем профессиональная журналистика отличается от соцсетей и блогов, осознали важность проверенной информации.

Задания оказались не самыми простыми: только две команды набрали максимальное число баллов. Но независимо от полученных очков участники радовались своим удачным решениям и подаркам - корпоративным браслетикам с логотипами изданий "РГ". С редакционной стойки стремительно исчезали журналы "Родина".

Работу квеста уральская редакция организовала вместе с волонтерами - студентами факультета журналистики и медиакоммуникаций Гуманитарного университета.

По итогам рейтинга, составленного организаторами, этап "Российской газеты" вошел в пятерку лучших и самых интересных.

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