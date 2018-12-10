Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.
Поощрения получили 40 регионов, занявшие соответственно первые 40 мест в рейтинге эффективности работы региональных органов исполнительной власти в области наращивания экономического потенциала. Наиболее высокие значения зафиксированы в Камчатском крае (регион получит трансферт из федерального бюджета в размере 930 миллионов рублей), Белгородской области (990 миллионов рублей) и Сахалинской области (883 миллиона рублей).
Программа поощрений в размере 20 миллиардов рублей действует в России ежегодно, однако число поощряемых участников рейтингов было расширено вдвое - до 40 регионов - недавно. Размер гранта зависит также от численности населения субъекта РФ и индекса его бюджетных расходов, рассказывал ранее Дмитрий Медведев.