Около половины российских регионов по итогам 2017 года получили от федеральной казны гранты суммарно в размере почти 20 миллиардов рублей за достижение "высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала".

Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

Поощрения получили 40 регионов, занявшие соответственно первые 40 мест в рейтинге эффективности работы региональных органов исполнительной власти в области наращивания экономического потенциала. Наиболее высокие значения зафиксированы в Камчатском крае (регион получит трансферт из федерального бюджета в размере 930 миллионов рублей), Белгородской области (990 миллионов рублей) и Сахалинской области (883 миллиона рублей).

Программа поощрений в размере 20 миллиардов рублей действует в России ежегодно, однако число поощряемых участников рейтингов было расширено вдвое - до 40 регионов - недавно. Размер гранта зависит также от численности населения субъекта РФ и индекса его бюджетных расходов, рассказывал ранее Дмитрий Медведев.