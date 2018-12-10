Сотни российских туристов, отдыхающих по линии туроператора "Жемчужная река" на китайском острове Хайнань, не могут вернуться домой.

Данных о точном количестве россиян на момент подписания номера в ведомствах сообщить не смогли. В минтрансе прошло совещание с участием представителей туроператора, авиакомпаний, Ростуризма и Ассоциации "Турпомощь", на котором решали, как помочь людям вернуться домой. "Вопрос с возвращением российских туристов решается при участии профильных ведомств. В любом случае россияне в ближайшее время вернутся из Китая", - пообещали "Российской газете" в Ростуризме.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туроператора за фактически выполненные ранее рейсы приостанавливает программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов "Жемчужной реки" по всем ранее согласованным маршрутам до полного погашения задолженности. По данным авиакомпании, на китайском острове Хайнань сейчас находятся 1,5 тысячи клиентов туроператора.

Ростуризм обещает: все россияне, застрявшие на Хайнане, в ближайшее время вернутся домой

Сотрудник генконсульства России в Гуанчжоу находится на острове Хайнань, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. По словам атташе генконсульства РФ в Гуанчжоу Григория Колышкина, российские туристы экстренно размещены, их могут переселить в другие гостиницы, но речи о выселении на улицу не идет.

"Что касается тех, кто только собирается вылететь на отдых по линии "Жемчужной реки", то алгоритм действий им пока должен предложить туроператор. Банкротом он не объявлен, поэтому страховые механизмы не действуют", - рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Теоретически можно попытаться расторгнуть договор о реализации турпродукта на основании той информации, которая есть в СМИ. Турист, купивший путевку, может составить претензию турагенту, а тот, в свою очередь, передать ее туроператору. Если решение ситуации, которое предложит туроператор, туриста не удовлетворит, значит, надо обращаться в суд", - рассказал "РГ" замдиректора Ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов. А вообще, отметил он, туристы должны сами проверять информацию о туроператоре, по линии которого они собираются на отдых. "Проблемы у "Жемчужной реки" начались давно, об этом много писали. Можно было перед покупкой тура навести справки. Кроме того, должна настораживать низкая цена тура. Ну и по-хорошему надо подписывать договор о страховании от невыезда, чтобы гарантированно получить компенсацию в случае сорванной поездки. Но у нас люди, как правило, на это не идут, потому что не хотят дополнительных расходов", - отметил Сергей Голов.

"ИрАэро" начала вывозить туристов, сообщил "РГ" заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов. Создан антикризисный штаб, готовится вылет. "Первый самолет отправится в Казань. Будет перевезено 363 пассажира", - сказал Крупнов.