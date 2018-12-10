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10.12.2018 15:51
Рубрика: Общество

Российские вузы вошли в число самых привлекательных для иностранцев

Текст: Мария Агранович
По данным Института статистики ЮНЕСКО, сегодня Россия входит в шестерку стран-лидеров по уровню общемировой студенческой мобильности. Почти половина студентов-иностранцев выбирают для учебы заграницей США (19%), Англию (8%), Австралию (7%), Германию, Россию и Францию (по 5%).
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Это тем более важно, так как согласно государственной приоритетной программе "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" к 2025 году число иностранных студентов-очников должно вырасти до 710 тысяч человек, а объемы средств, полученных от экспорта российского образования, планируется довести до 400 миллиардов рублей.

Фото: РИА Новости
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В 2016/2017 учебном году в университетах России проходили обучение 313 тысяч иностранных граждан. Росту количества иностранных студентов способствовало, в частности, подписание соглашений о взаимном признании дипломов с рядом зарубежных стран. Так, например, с 2009 года Россия подписала соглашения с Италией, Кубой, Венесуэлой, Перу, Македонией, ЮАР, Сербией, Францией, Кипром, Мальтой и Венгрией.

Повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг - одна из приоритетных задач правительства РФ. И во многом ее решению способствует "Проект 5-100" - команда из 21 ведущего вуза России. По словам замдиректора по научной работе Центра социологических исследований ("Социоцентр") Александра Арефьева, по всем университетам-участникам проекта 5-100 усредненная доля иностранных студентов в 2017 году составила почти 14 процентов.

Аналитики "Социоцентра" отмечают: доходы России от экспорта образовательных услуг с 2005 увеличились в 6 раз. Кроме того, наблюдается положительная динамика увеличения доли иностранных граждан, обучающихся на договорной основе.

Кстати

Самые востребованные специальности у иностранных студентов-очников в российских вузах - инженерно-технические (22%) и медицинские (20%). В лидерах у студентов заочных отделений - экономика и управление (39%), на втором юриспруденция (10%), на третьем социально-гуманитарные науки (9%).

Общество Образование
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