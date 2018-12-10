В столицу Южного Урала съехались главы 20 регионов стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, чтобы принять участие в первой ознакомительной встрече. Новый формат взаимодействия - форум глав регионов стран ШОС - предложил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Цель форума - усилить межрегиональное сотрудничество в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, максимально снизить риски, ускорить реализацию совместных проектов. Девиз форума: "Сильные регионы - сильная страна". Как показывает практика, решение многих сложных вопросов в экономике и социальной сфере возможно на местном уровне, да и многие масштабные инвестпроекты берут начало там же.

- Идея зрела давно, форматы и названия предлагались разные. Уверен, что форум внесет свой особый вклад в выстраивание столь важного механизма взаимодействия между нашими странами, - отметил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Предложение об организации форума было поддержано летом 2017 года в Астане на заседании совета глав государств-членов ШОС с участием президентов этих стран. Предполагается, что такие мероприятия станут проходить на постоянной основе и предшествовать проведению саммитов ШОС, а тематика каждый раз будет меняться - от туризма до высоких технологий. Первая встреча носила ознакомительный характер: регионы презентовали свои сильные стороны.

По словам Чэн Чжемина, замгубернатора китайской провинции Хэйлунцзян, успешно сотрудничающей более чем с 200 странами мира, каждый регион имеет свои преимущества в тех или иных видах деятельности. Если территории будут взаимно дополнять друг друга, это позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы и реализовать потенциал. Важно развивать и межкультурные связи.

Тесное взаимодействие на региональном уровне между странами ШОС позволит оперативно решать проблемы экспортеров

- В Китае есть поговорка: "Когда идея воплощается в народ - идея процветает", - подчеркнул Чэн Чжемин.

Челябинскую область связывают с провинцией Хэйлунцзян особые отношения: для продвижения и реализации совместных инвестпроектов в этом году создана рабочая группа, куда вошли представители российского региона и китайской провинции. Южный Урал стремится выстраивать взаимодействие и с другими территориями Поднебесной. На форуме губернатор Борис Дубровский подписал протокол о намерениях развития и укрепления сотрудничества между правительством Челябинской области и Народным правительством города Чунцин.

По итогам прошлого года вырос торговый оборот Челябинской области со всеми странами ШОС. По экспорту товаров в Узбекистан Южный Урал вообще занимает первое место в стране, кроме того, входит в тройку крупнейших экспортеров в Казахстан, Киргизию, Таджикистан. В то же время регион открыт и для импорта.

- В нашем регионе развито сельское хозяйство. В этой сфере я вижу очень большой потенциал сотрудничества с Челябинской областью, - говорит генеральный секретарь правительства индийского штата Харьяна Депиндер Сингх Дхеси. - Большое количество сельхозпродукции у нас портится, мы не успеваем отправлять ее потребителям, поэтому ищем новые технологии, которые позволят ее сохранять.

Надо сказать, что традиционно промышленный Южный Урал в последние годы стал и одним из мощнейших аграрных регионов России. Зерна и мяса птицы здесь производится столько, что стоит задача выхода на новые рынки, в первую очередь в страны Восточной Азии и Китай: планируется уже в ближайшее время как минимум вдвое увеличить экспорт сельхозпродукции.

Уже сейчас южноуральские аграрии продают восточным соседям пшеничную муку, крупы, растительные масла, макароны, кондитерские изделия. В следующем году начнутся поставки в Поднебесную зерна, курятины и молока. В первой половине 2019-го с помощью специализированного областного предприятия планируется осуществить первую пробную поставку сельхозпродукции сразу нескольких предприятий Южного Урала в зону свободной экономической торговли Хоргос, расположенную на территории Казахстана, но, по сути, являющуюся торговым коридором в Китай.

Развитие экспорта подстегнула господдержка: в прошлом году южноуральские аграрии получили пятую часть средств, направленных из федерального бюджета на компенсацию затрат на доставку товаров железнодорожным транспортом к местам перехода границы, - 9,5 из 50 миллионов рублей. В 2018 году хозяйства получили на эти цели уже 22,8 миллиона. Региональные власти тоже поддерживают экспортеров: со следующего года сельхозпредприятия смогут получить компенсацию и на перевозку продукции до границы автотранспортом, который широко используется для доставки товаров на близко расположенные азиатские рынки. На эти цели в областном бюджете-2019 предусмотрено 67 миллионов рублей, а до 2021 года выплаты достигнут 273 миллионов. Общий объем господдержки сельского хозяйства на Южном Урале ежегодно составляет не менее 4 миллиардов рублей.

Более тесное взаимодействие на региональном уровне между странами ШОС позволит оперативно решать проблемы экспортеров, наращивать объемы поставок и, что особенно важно, привлечь во внешнеэкономическую деятельность средний и малый бизнес.

- Не секрет, что крупные компании стран ШОС имеют очень весомую поддержку на уровне руководителей государств и правительств, в то время как средний и малый бизнес такого преимущества, как правило, лишен. Прямое общение, помощь в реализации бизнес-инициатив на региональном уровне даст старт большому количеству новых инвестпроектов, - убежден председатель госкомитета по внешнеэкономическим связям Республики Башкортостан Руслан Мирсаяпов.

А еще участники международной организации могли бы совместно поддерживать развитие женского предпринимательства. С такой инициативой выступила руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, которая, к слову, оказалась единственной представительницей прекрасного пола на заседании. Она предложила провести следующий конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Казани (первый проходил в Новосибирске в 2017 году).

Важной частью форума стали двусторонние переговоры, на которых участники обсудили такие темы, как развитие экспортных поставок, авиасообщения и транспортной инфраструктуры, сотрудничество в области туризма и информационных технологий, открытие совместных предприятий. Результаты переговоров будут отражены в семи "дорожных картах", разработанных до конца этого года.

Прямая речь

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

- Главная цель форума глав регионов стран ШОС - обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса. Важно, чтобы партнеры понимали: их инвестиции будут защищены в любой из стран, потому что есть прямой диалог и на уровне государств, и на уровне регионов. Именно этого от нас ждут люди, которые в составе делегаций работают над реализацией совместных проектов. Они нуждаются в политической поддержке и фактической защищенности инвестиций. Снимать риски, сопровождать бизнес-проекты - этим в числе других задач и будут заниматься участники форума.