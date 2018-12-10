Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" совершил жесткую посадку, сбил фонари и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту Борисполь. Инцидент произошел в воскресенье.

О пострадавших информации нет, как и о причинах происшествия, пишет ТАСС. У крылатой машины поврежден обтекатель. Руководству аэропорта пришлось закрыть полосу, чтобы привести ее в порядок.

На время устранения последствий ЧП, самолеты направляли в другие аэропорты. Об этом новостному порталу "Вести Украина" сообщил директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин. По его словам, расследованием инцидента займется Беларусь.