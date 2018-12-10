Система распознавания лиц поможет искать пропавших детей

Система распознавания лиц позволит искать преступников и пропавших детей, а также реагировать на опасные ситуации: быстрое движение, скопление людей, неадекватное поведение, начинающаяся драка, сообщил в интервью "Российской газете" замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Он рассказал, что действующие в городах системы камер хорошо распознают автомобили и государственные номера. Но пока в России почти не работает распознавание лиц. Еще вчера такие технологии были не слишком хорошими или дорогими. Но сейчас в стране есть компании, разработавшие подобные технологии, и их стоимость является доступной.

В пилотном режиме система распознавания лиц была апробирована при обеспечении безопасности Чемпионата мира по футболу. И теперь ее планируется распространить на другие города.

Полную версию интервью с замминистра строительства и ЖКХ, Андреем Чибисом читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".