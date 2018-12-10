Система распознавания лиц поможет искать пропавших детей

Новости

В России подорожали автомобили Kia 14:20
В перинатальном центре Карелии приняли первые роды 14:16
В России посчитали средний размер взятки 14:10
В Росавиации рассказали о новом российском авиаперевозчике 14:04
Разработки столичной системы образования вызвали интерес в Финляндии 14:04
Военная прокуратура проверит законность поставок сосисок для Росгвардии 14:03
Петербуржца поместили в психбольницу после звонка о заминировании 13:56
В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 13:53
"Вильярреал" перед матчем со "Спартаком" остался без главного тренера 13:50
В Китае найдена роскошная колесница возрастом 2500 лет 13:47
В Петербурге построят батискаф для исследования Марианской впадины 13:46
В Австралии умер "самый мускулистый в мире" кенгуру 13:42
В Минпросвещения прокомментировали новый запрет на подарки учителям 13:33
Новогоднее шоу "Аленький цветочек" при поддержке бренда Chopard 13:26
В Челябинске из-за обморока пассажира сел самолет Махачкала - Сургут 13:19
Черноморский флот в 2019 году получит 12 новых кораблей 13:18
Южный циклон принесет в Крым сильный дождь и снег 13:17
Песков назвал "фееричными" расследования Мюллера 13:06
Ученые нашли способ следить за возмущениями в ионосфере Земли 13:05
Ученые вычислили алгоритм выживания в "Игре престолов" 13:05
На Кубани задержали печатавшую евро на принтере фальшивомонетчицу 13:04
Заведующая детским садом в Заполярье "отмыла" 134 тысячи рублей 13:03
Выход нового Nissan Juke отложили 13:03
Уральца пригласили на роль "плохого русского парня" в фильме Гая Ричи 12:56
Песков: Путин может прийти на прощание с Алексеевой 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 12:23
Рубрика: Digital

Система распознавания лиц поможет искать пропавших детей

Текст: Ирина Жандарова
Система распознавания лиц позволит искать преступников и пропавших детей, а также реагировать на опасные ситуации: быстрое движение, скопление людей, неадекватное поведение, начинающаяся драка, сообщил в интервью "Российской газете" замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: depositphotos.com
В городах может появиться бронирование парковок

Он рассказал, что действующие в городах системы камер хорошо распознают автомобили и государственные номера. Но пока в России почти не работает распознавание лиц. Еще вчера такие технологии были не слишком хорошими или дорогими. Но сейчас в стране есть компании, разработавшие подобные технологии, и их стоимость является доступной.

В пилотном режиме система распознавания лиц была апробирована при обеспечении безопасности Чемпионата мира по футболу. И теперь ее планируется распространить на другие города.

Полную версию интервью с замминистра строительства и ЖКХ, Андреем Чибисом читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Digital Технологии Экономика ЖКХ Правительство Минстрой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начальником ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков
Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Brexit
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией
Регионы с высоким ростом экономики получат "премию" в 20 млрд рублей
"Ангарский маньяк" обжалует приговор