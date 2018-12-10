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СМИ: Актер Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике

Наше кино
    10.12.2018, 19:40
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Самый лучший фильм 3-ДЭ". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Самый лучший фильм 3-ДЭ". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Самый лучший фильм 3-ДЭ". Фото: kinopoisk.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, режиссер и телеведущий Михаил Ефремов сверх меры разволновался в одной из московских больниц, куда привез свою заболевшую мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.

Об этом сообщает РЕН ТВ, уточнив, что 55-летний артист был недоволен транспортной логистикой: на протяжении долгого время ему не удавалось выехать с территории медучреждения. Тогда как по данным РИА Новости всё было наоборот: артист долгое время не мог подъехать к зданию больницы. 

Фото: Денис Вышинский/ ТАСС
Попавший в тройное ДТП Алексей Панин рассказал своем состоянии

Как сообщается, причиной госпитализации Покровской стали сильные боли в спине, и в настоящий время она находится в неврологическом отделении.

В МХТ имени Чехова РИА рассказали, что Покровская - на плановом обследовании и "никаких особых беспокойств по поводу состояния ее здоровья нет".

Алле Борисовне Покровской 81 год. Актриса известна по фильмам "Июльский дождь", "Выбор цели", "Дневник директора школы", "Охота на лис", сыграла мать Владимира Высоцкого в картине "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Ранее сообщалось, что на спектакле по произведению Виктора Пелевина "Чапаев и пустота" Ефремова макнули лицом в торт.

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