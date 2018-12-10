Снегопады в США оставили без света более 240 тысяч жителей

Снегопады и метели обрушились на выходных на Северную и Южную Каролину, а также ряд других штатов США. Непогода спровоцировала более 300 тысяч нарушений энергоснабжения.

По данным агентства Associated Press, без света остались около 240 тысяч потребителей. Ранее в субботу губернатор Северной Каролины Рой Купер сообщал, что без электричества могут остаться до 500 тысяч местных жителей. Перебои с энергоснабжением наблюдаются также в штатах Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.

В международном аэропорту города Шарлотт (Северная Каролина) из-за непогоды в воскресенье было отменено более тысячи авиарейсов. По данным газеты The New York Times, данный показатель во всех аэропортах Северной и Южной Каролины превышает 1,3 тысячи рейсов.

Снегопады серьезно затрудняют движение и наземного транспорта. Так, в Северной Каролине уже произошло более 500 аварий на дорогах, и поступило свыше тысячи звонков с просьбой о помощи от застрявших в снегу автомобилистов, пишет ТАСС.

Губернатор Северной Каролины объявил режим чрезвычайной ситуации в 100 округах штата. Для оказания помощи мобилизованы спасатели, служащие нацгвардии США и спецтехника.

Власти штата призывают местных жителей воздержаться от поездок на личном транспорте. "Оставайтесь на месте, дома. Готовьте подарки, наряжайте елки и смотрите футбол", - написал Рой Купер в Twitter.