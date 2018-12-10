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10.12.2018 11:18
Рубрика: Экономика

Стала известна цена аренды квартир на новогодние праздники

Текст: Ирина Жандарова
Новогодние каникулы для многих россиян - возможность путешествовать по стране. Специалисты федерального портала "МИР КВАРТИР" подсчитали, во сколько обойдется аренда квартир в эти дни.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

За однокомнатную квартиру в Москве в Новый год владельцы берут в среднем 3 тысячи рублей в сутки. Цены начинаются от 1500 рублей. Снять приличную "двушку" можно от 2500 рублей в сутки, средняя цена составляет 3345 рублей. То есть две комнаты стоят ненамного дороже, чем одна. А вот трехкомнатные квартиры уже сильно отличаются по цене - они начинаются от 4000 рублей в сутки, но средняя цена равна 6428 рублям.

В Новый Год количество предложений увеличивается. И ассортимент велик. Можно снять и многокомнатные апартаменты в самых престижных районах города, и неплохую квартиру среднего метража рядом с метро в районе ТТК, и скромную студию где-нибудь на окраине.

Фото: EPA
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Посоревноваться с Москвой по цене квартир может разве что Санкт-Петербург. А по популярности он имеет все шансы даже превзойти столицу. Полюбоваться северной красотой много желающих.

К тому же арендные ставки за год в Санкт-Петербурге снизились. В среднем "однушку" в Петербурге можно снять за 1832 рублей в сутки, а "двушку" - за 2749 рублей в сутки. Трехкомнатная квартира обойдется в 4672 рублей.

Из подмосковных городов наиболее популярны Сергиев Посад, Звенигород, Коломна. Однокомнатную квартиру в этих городах можно снять в среднем за 1600 рублей в сутки, двухкомнатную - за 2000-2400 рублей, "трешку" - за 2500-2800 рублей.

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